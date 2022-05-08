大聯盟在比賽用球做手腳的傳言再起，大都會打擊教練查維茲（Eric Chavez）告訴美媒Newsday，他猜測大聯盟本季使用了兩種球，一種是飛行距離正常的「普通球」，另一種是被打個正著也飛不遠的「癟球（deadened ball）」。大聯盟會在平常的比賽使用癟球，然後在全國電視轉播以及串流平台播出的比賽採用普通球。

有幾位球員告訴查維茲在ESPN「星期日棒球夜」轉播的比賽時，球會飛得比較遠，查維茲原先不信，以為球員在唬爛。但他看了比賽之後發現確實不對勁，「球飛得比較遠，即使沒有被打個結實。這不合常理，除了親身觀察，還有數據可以告訴我們。」

查維茲指出，打者平日狠狠把球打出時速105英里（169公里），即使角度正確也球也飛不遠。但是在有串流平台夥伴轉播的那些比賽，即使只打出時速95英里（152.9英里）卻可以飛很遠。

大聯盟近年把轉播平台擴展到Peacock、Apple TV+、ESPN、Fox、TBS、Amazon Prime，有些比賽還是特定平台獨佔轉播。簡言之，大聯盟被懷疑藉由操控比賽用球，減少整體的全壘打，同時讓有轉播收益的賽事打得比較精彩。當然這些都只是謠傳，大聯盟官方不可能承認。主要是因為大聯盟在2018年買下製球公司羅林斯（Rawlings），一手掌握比賽用球的製造過程，從此讓外界的陰謀傳言不斷。