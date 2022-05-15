天使隊大谷翔平給隊友取了一個新綽號，二壘手泰勒韋德（Tyler Wade）從此叫做「伊凱曼（Ikemen）」了。根據大谷說明，日本球迷就是這樣稱呼韋德，I-ke-men是日文的「イケメン」，意即「帥哥」「美男」。

美媒《運動畫刊》報導，因為日媒關注大谷翔平，他的天使隊友在日本也漸有名氣。當大谷與韋德在比賽照片裡一起出現的時候，日本球迷很快就注意到韋德，不少人稱讚他是「伊凱曼」，所以大谷後來也就稱呼他為伊凱曼。這個詞在1990年代的起源是指「對男性有魅力的美男」，後來泛指所有的帥哥。

今年27歲的韋德是美國加州人，身高185公分，他可以守備多個位置，生涯前半段都在洋基，去年11月才被賣回家鄉的天使。韋德自幼是洋基球迷，他2013年選秀被洋基選上，在洋基大聯盟的5個球季表現平平，打擊率0.222、攻擊指數0.615，本季在天使進步到0.273／0.657。

天使和運動家在14日打雙重賽，天使首局上以大谷的內滾跑回第1分，一直領先到7局下被運動家安打追回。8局上安森尼阮棟（Anthony Rendon）、維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）接連敲安讓天使奪回領先。9局下半兩出局時，運動家巴瑞拉（Luis Barrera）轟出3分炮，靠著這記再見全壘打以4比3逆轉勝。挨轟的天使終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）救援砸鍋吞下本季首敗。