今天在大聯盟場上天使以2：4不敵光芒，未能延續上一場火燙攻勢，此戰雙方拚戰到第10局才分出勝負，相當扣人心弦，而日本「二刀流」大谷翔平扛起先發投手兼第3棒指定打擊重任，都繳出不錯的成績，主投6局僅被敲2安打失1分(全壘打)，最後無關勝敗，打擊則是4打數1安打，另外還有1次盜壘成功。

¡Kevin Kiermaier le dijo adiós 👋 a la pelota con este BAMBINAZO! l⚡#RaysBeisbol pic.twitter.com/nYlEFGqG4r — Rays de Tampa Bay (@raysbeisbol) May 11, 2022

大谷本季打擊表現越來越好，投球也毫不馬虎，今天要力拚個人第4勝，此戰他第2局就被凱麥爾(Kevin Kiermaier)轟出陽春炮，86.9 mph的招牌指叉球又挨轟了，第3局他控球不穩，一度連投2保送，好在製造飛球和三振化解危機，此外他在首局、4局、6局都上演三上三下，表現穩定，目前戰績3勝2敗，自責分率2.78。

打擊方面4打數1安打，首次上場揮出滾地球出局，第二次打擊在4局，他靠快腿跑出內野安打，隨後還上演第5次盜壘成功，展現驚人腳力，可惜此局球隊並未得分，第三次打擊他再製造滾地球出局，最後一次在第8局，選到2好2壞後揮棒落空遭三振，此戰結束他的打擊率是.258，至今有6轟、21打點。

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天使8局下半反攻，沃德(Taylor Ward)抓到對手95.7 mph切球轟出2分炮，將比數追平，也確定讓6局結束投球任務的大谷免於敗投。接著雙方在第9局都沒得分，比賽進入延長第10局，但光芒不願歹戲拖棚，靠二壘手布盧漢(Vidal Brujan)、H.拉米瑞茲(Harold Ramirez)攻下2分，天使最後一任投手盧普(Aaron Loup)吞下敗投。