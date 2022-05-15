天使隊大谷翔平大聯盟生涯第100支全壘打出爐。15日對戰運動家的雙重賽，運動家首戰在第9局逆轉勝。第二戰天使打線爆發，沃德（Taylor Ward）第2局轟出滿貫全壘打，大谷在第5局追加一發兩分炮。這是大谷本季第7轟，大聯盟百轟的個人里程碑，也是繼松井秀喜、鈴木一朗的旅美日將第3人。

松井秀喜在大聯盟累積175支全壘打，他原先保有單季31轟的日本選手紀錄，上個球季被大谷超越。鈴木一朗雖然不是重炮型打者，但他在大聯盟打了很多年，最後也累積117支全壘打。

此戰打到第5局，天使輪回第一棒沃德，他安打上壘之後立即被卓奧特（Mike Trout）二壘打送回得分。第三棒大谷上來，抓住第一顆接近紅中的沉球出棒轟出中外野圍牆，這一棒也讓比分差距增加到8比1。

運動家首局先馳得點，但第2局就被天使以觸身球和四壞球弄成滿壘，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）打成內滾，運動家及時殺本壘阻止失分，但仍是滿壘。此時已經兩出局，沃德直接出大棒，轟成中外野方向滿貫全壘打！運動家先發投手歐勒（Adam Oller）登板5局被痛打8分。天使終場以9比1大勝，雙方在雙重賽打成1勝1負。