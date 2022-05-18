德國保險公司安聯(Allianz)周二同意支付超過60億美元，並且承認旗下美國資產管理部門在新冠疫情期間的一群投資基金倒閉中，犯有證券詐欺罪。此為安聯與美國司法部(DOC)和證交會(SEC)之間史上最大和解案。

安聯前投資長Gregoire Tournant也被控詐欺、共謀和妨礙市場活動；Tournant創立並監督了現在已停止的Structured Alpha基金。另外兩名前投資組合經理也承認了相關罪行。

Structured Alpha基金一度管理著超過110億美元的資產，但在2020年2月和3月的新冠疫情擾亂市場時，損失超過70億美元。

投資人指控安聯美國分公司對(教師、司機、工程師等的)養老基金投資人進行誤導，稱安聯低估了基金投資風險，並且在監管方面存在「重大漏洞」。

美國檢察官說，超過10萬名投資人受害，雖然美國檢察官很少對公司提起刑事訴訟，但這是「正確之舉」。

另外美國保險計畫供應公司Voya金融周二指出，其投資管理部門將接管安聯「絕大多數」在美國的資產管理業務。Voya表示，已經與該資產管理部門，即安聯環球投資共同簽署諒解備忘錄。

Voya表示，收購協定將在未來幾周內敲定。