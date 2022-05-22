遠東新(1402)近5個交易日同步獲外資及投信及主力買超，千張大戶高持股達88%；在技術面，股價突破周線、月線和季線；基本面月營收年增連17個月正成長。

遠東新首季獲利為27.5億元，EPS 0.55元，毛利率為21.2%，營益率為6.73%，均優於去年同期。在營收結構方面，首季營收為633.8億元，年增12.6%；其中銷貨收入占比為73%，旅遊服務收入18%，營建及營建工程收入0.9%，其他營業收入7.7%。

近期銷售的重要消息，臺鹽(1737)向遠東新採購PET瓶。遠東新的回收酯粒（R-PET）是全球第二大R-PET供應商，去年產能超過30萬公噸，其中食品級用回收與海洋回收聚酯長纖產能是世界第一，主要客戶包括可口可樂、Nike、Adidas等全球消費品牌。去年R-PET占生產事業的營收比重已達27％，占獲利比重更達40％以上。

遠東紡織內壢廠向桃園市政府申請土地變更，2021年12月已獲桃園市都委會審議通過。其中，內壢車站周邊的都市計畫也正在如火如荼進行當中，尤其位於內壢火車站後方的遠東新世紀紡織舊廠3.12萬坪的土地計畫變更案也在2021年12月10日經桃園都委會審議確定闖關成功，接下來也將送內政部都委會審查，若中央核定通過就能進行開發。據了解，遠東新將在桃園中壢複製當年在新北板橋「新板特區」的成功案例。