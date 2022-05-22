曾擔任立法委員辦公室主任的黃姓女子，被控佯以人民幣兌換台幣換匯為由，向林姓商人詐取台幣54萬多元，卻始終未交付人民幣12萬元，直到林男提告，黃女終於在10年後，法官調解下還錢，台灣高等法院依詐欺取財罪判黃女徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年確定。

判決指出，2000年4月29日，時任某立委辦公室主任的黃女，向林姓商人（已於去年11月12日歿）佯稱急需將她的人民幣12萬元兌換為新台幣，請林男先交付等值台幣給她，她再交付12萬元人民幣給林男。

林男當天以匯率4.516換算，匯款台幣54萬1920元至黃女在台銀群賢分行帳號，但黃女取得款項後，始終未交付人民幣12萬元給林，林男因一再催促未果，始知受騙，報警處理。

台北地院一審審理時，黃女辯稱她是向林男「借款」50萬元，否認以換匯為由詐騙。

但林男強調，他與黃女沒有私交，黃女說她有人民幣12萬元，急需轉換為台幣，問他可否兌換，並稱會馬上就會把人民幣匯到他在大陸公司的帳戶，當時沒有講到匯率，他請公司會計人員匯款給黃，會計特別在匯款單上記錄匯率，因此是換錢，不是借款，倘若是借款，應該是借整數金額。

法官認定，林因生意往來關係，當時須請立委協調，而黃女時為立委辦公室主任，政商關係良好，林不願得罪黃，黃女確實以換匯為由詐騙林男金錢，因雙方在審理期間成立調解，黃賠償林損失，依詐欺取財罪判黃依詐欺取財罪判黃女徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

檢察官及黃女均提上訴，高院審理後認為上訴無理由，依法駁回，全案定讞。