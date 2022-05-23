證交所今（23）日公布，上市公司第一季財報每股淨值資料，符合應暫停及恢復融資融券交易名單：每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有宏遠（1460）等2檔；每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有台揚（2314）等4檔，並自明日起實施。

證交所表示依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之111年第一季財報每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易：宏遠、麗嬰房（2911）。

2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易：台揚、皇昌（2543）、慧友（5484）、光麗-KY（6431）。

3.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，因而繼續暫停：晟鈦（3229）。以上調整作業自5月24日起實施。