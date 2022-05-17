磷酸鐵鋰(LFP)正極材料商立凱-KY(5227)在官網更新2022年客戶認證進度，累計共有5家儲能與EV電池客戶完成最終認證。在磷酸鐵鋰電池已成全球主流之下，立凱-KY客戶開發也持續有所斬獲，尤以儲能領域收穫最大，立凱-KY已掌握4家進入量產的儲能電池客戶，但未來並非由立凱-KY自行生產，而是由立凱-KY授權技轉客戶量產。

總計目前立凱-KY共有41家歐美與亞洲客戶，較去年新增24家，終端應用涵蓋儲能、電動車、固態電池等領域，終端客戶與銷售市場遍及全球。其中有13家同時進軍儲能與電動車電池，專攻儲能電池客戶有8家、專攻電動車電池的有14家，另有6家固態電池客戶，與去年同期相比在各領域客戶數量均大幅增加。

立凱-KY表示，全球儲能電池已完全確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，立凱-KY認證客戶中2025年之前的出貨將絕大多數為儲能用電池。電動車用電池的認證時間遠較儲能電池為長，立凱-KY磷酸鐵鋰材料的終端客戶皆為國際車廠，所需要的認證時間與逐步提升產能的時間必然更長。可以預見，立凱-KY材料的終端應用市場在2028年之前都還是以儲能電池為主。

儘管受此限制，立凱-KY統計現有客戶的需求成長仍然十分強勁，預計2025年客戶需求將超過每年17萬噸，2028年起每年更將超過52萬噸，與目前一年僅千餘噸的出貨量相比，成長以百倍計。

立凱-KY表示，上述需求未來是由立凱-KY授權技轉客戶量產，此一佈局已經長達一年，原因為全球鋰鐵電池相關產業高度集中在大陸，引發歐美終端客戶普遍憂心產業鏈風險，促使歐美政府與電池製造商紛紛加速建立在地或國際聯盟的供應鏈。立凱-KY過去所採取的完全自製的模式，已經無法因應歐美市場未來驚人的龐大需求，因此過去一年開始商業模式的轉型，積極對外展開專利技術授權與轉移，以滿足各國客戶對產能的需求。

立凱-KY表示，此一以專利技術授權與轉移為主的輕資產商業模式，除了將有利於客戶可以自主提升產能，因應龐大需求以外，同時立凱-KY本身也可以將原來以擴廠製造的獲利模式，轉為以客戶開發為前導，繼之以技轉收取權利金的獲利模式。立凱-KY指出，目前約有10家授權對象正在進行細部磋商，將扶植其中3-5家成為年產10萬噸以上的LFP電池材料製造商，5月下旬將開始陸續對外說明一系列授權客戶的動態與市場分析。