鴻海(2317)今（16）日公布ESG永續發展的公司治理（Governance）領域長程目標，首要以鴻傳永續、海納治理2大策略為推動方向，聚焦5大議題面向提出14項應對目標與承諾，並訂定2025年里程碑，

鴻海據點遍布全球各地、營運模式複雜、管理規模龐大、客戶與供應商眾多，面臨的經營風險與挑戰不小。因此，集團堅守誠信經營、廉潔文化，並透過強化董事會的組成及多元化，來強化公司治理，並保障各利害關係人的權益，極大化公司價值。

鴻海分別針對「反貪腐反賄賂及法令遵循」、「稅務資訊」、「強化董事會結構、職能及監督」、「資訊安全」、「供應鏈管理」等5個議題面向，提出14項應對目標與承諾，並訂定2025年里程碑，內容包括：

1.建立過半數董事未兼任鴻海員工或經理人原則。2.董事會女性董事占比由現行的11％提高至30％。董事會、審計委員會、薪酬委員會等績效評估目標提升至平均4.8分，每3年由外部專業團隊執行董事會暨功能性委員會績效評估一次。4.公開揭露集團稅務政策。

5.持續改進ISO 27001資安管理制度，協助事業單位建立資安體系。6.每年進行10項重要系統滲透測試，確保無低影響重大資安事件案例。7.運用集團APP公告貪腐、違法違規事件，每年公開數量件數成長10％。

8.針對特定供應商實施ESG項目績效考評，將覆蓋率提高至100％。9.電子類關鍵供應商，需在RoHS-REACH管理平台實施全物質宣告。10.獲廢棄物零填埋認證的電子類特定供應商，由現行3家增加至25家以上。

11.承諾使用100％可再生電力生產鴻海產品的電子類關鍵供應商達逾45家。12.每年評選電子類關鍵供應商，若推動CSR工作績差者，年採購總數量或總金額可減少2～5％。13.特定供應商的衝突礦產調查回覆率100％，確保不使用非法衝突礦產。14.機構類特定供應商每3年稽核覆蓋率90％。

鴻海集團稽核長暨永續委員會公司治理小組負責人趙曉慧表示，集團以深入全球各廠區的廣度，打造EPS+ESG的雙E永續經營方程式，藉由強化公司治理、經營透明創造永續價值。希望透過明確量化指標，凝聚員工推動共識，實踐深化夥伴關係，並構建良善治理決心。

鴻海董事會3月已設置提名委員會，近日公布董事被提名人名單，其中9席董事中有5席獨董、比例超過一半，且有2席女性董事，預計5月31日股東會進行董事改選，持續強化公司治理及落實董事會多元性目標。

鴻海致力於落實「永續經營＝EPS+ESG」理念，近年來已經透過設置「永續委員會」，成立E（環境）、S（社會）、G（治理）3個小組，分別由集團環保長、人資長、稽核長擔任負責人，以集團高度來推動ESG，並陸續揭露32項長程目標，作為全體員工遵循的指標。