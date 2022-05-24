儘管通膨及俄烏戰爭，為下半年營運添變數，泰鼎-KY(4927)董事長王樹木表示，今年營收及獲利都會比去年好，只是成長多少，還是要看下半年市場狀況。

泰鼎-KY今天舉行股東會，王樹木及泰鼎-KY總經理周瑞祥在會後接受記者採訪，王樹木在回答如何看待下半年景氣時坦言，對俄烏戰爭及通膨等蠻擔憂的。

王樹木表示，通膨導致物價變高，加上疫情及大陸政策，整個世界經濟有壓力，導致消費及市場需求減少，我們的客戶端確實有些庫存，連帶我們也有些影響，下半年變數蠻高的，目前看不清楚會比較好、還是比較差。

就終端應用來看，周瑞祥表示，汽車、網通及遊戲機還是會成長，不過IC還是有缺料問題，雖然下半年變數不少，但全年營收還是會成長；至於毛利率，去年原物料價格大漲，公司全力改善工廠生產製造，讓去年毛利率維持在21%水準，今年原物料價格看起來與去年差不多，預期今年毛利率不會比去年差，獲利也會比去年好。

中美貿易戰曾引發一波供應鏈外移，近來大陸針對疫情堅持清零政策，加速國際品牌大廠要求供應商往非大陸地區外移，泰鼎-KY深耕泰國多年，泰國一、二、三廠產能達100萬平方米，王樹木也看好泰國當地前景，王樹木表示，更多廠商赴泰國建廠，最大的好處是彌補了供應鏈不如大陸完整的缺點，呼籲大家不要怕，雖然從0開始有困難，用長遠角度來看，還是要走出來。