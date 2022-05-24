國內新增個案數連續4天下降後，今天再度回升，共新增8萬2363例本土個案，另新增72例境外移入個案、42人染疫死亡。新增本土個案以新北1萬6609例最多，桃園1萬532例居次，而中南部縣市個案漸增，高雄9437例、台中8989例、台北8566例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天新增個案數比假日多一些，但和上周相比仍維持平穩。

指揮中心表示，今日新增之82,363例本土病例，39,116例男性，43,212例女性，35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,609例)，桃園市(10,532例)，高雄市(9,437例)，臺中市(8,989例)，臺北市(8,566例)，臺南市(5,593例)，彰化縣(4,120例)，屏東縣(2,670例)，新竹縣(2,186例)，宜蘭縣(2,128例)，基隆市(1,897例)，苗栗縣(1,630例)，新竹市(1,583例)，南投縣(1,243例)，雲林縣(1,216例)，花蓮縣(1,211例)，臺東縣(911例)，嘉義縣(890例)，嘉義市(585例)，澎湖縣(210例)，金門縣(119例)，連江縣(38例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。

指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，44例男性，28例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國7例、法國2例、調查中63例。入境日介於今年5月22日至5月23日。