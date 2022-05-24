一名男網友表示，近日同住家人確診，他依照疫情指揮中心公規定，選擇0＋7自主防疫，第一天快篩為陰性，沒想到第二天到公司時，驚覺喉嚨痛，再次快篩竟出現兩條線，令他慌張地問「該怎麼辦？」貼文曝光，不少網友也說「跟我的劇本一樣」，更有人大酸要他學著「自主應變」。

原PO今（24）日於PTT八卦版指出，同住家人22日PCR篩檢陽性確診，他自己第一時間用居家快篩為陰性，依照指揮中心指示規定，進行0＋7自主防疫， 隔天23日快篩也還是陰性，但今日早上出門上班，覺得喉嚨痛，再快篩出現兩條線，令他傻眼，急問「昨天跟我在辦公室的同事怎麼辦？」

貼文曝光，瞬間引發網友熱烈討論，「跟我的劇本一樣，第二天快篩結果陽性」、「跟我一樣，有夠悲劇的」、「同事真的好衰」、「就說0＋7會出事了」、「0＋7真的是在放毒」、「同事有小孩的，至少你提醒他們一下」、「就叫你選3＋4了」。

留言中也有不少人忍不住開酸，「陳時中說的自主應變囉」、「自主應變啊」、「政府就是要你這樣，國家才會繼續往共存邁進」、「不怎麼辦，散播病毒散播愛，大家一起確診囉」、「同事自求多福啊！我同事確診也不說啊」。