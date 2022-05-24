32歲韓國男星金宇彬2017年因莫名不停流鼻血，就醫檢查被診斷出鼻咽癌，金宇彬經過2年多治療，終於在2019年病情穩定復出螢光幕，不過韓媒今（24日）卻傳出，金宇彬確診新冠肺炎，目前在家隔離休養中。

金宇彬2019年復出螢光幕後，終於在今年推出新戲《我們的藍調時光》，同時，金宇彬也是廣告代言邀約的寵兒，原定要今天出席活動的金宇彬，在自主快篩發現是陽性，做PCR後確診，金宇彬已隔離在家，並取消今天的活動。

模特兒出身的金宇彬，以一張帥氣顏值和高挑身材火速打開知名度，隨後轉戰戲劇圈，陸續交出《紳士的品格》、《給美麗的你》、《繼承者們》等作品，金宇彬人氣一路看漲，不過他在2017年5月卻不斷出現流鼻血的症狀，金宇彬起初以為是行程滿檔、工作太累，直到他就醫檢查後才發現是鼻咽癌。

金宇彬隨即宣布停工，經過2年多治療，加上星女友申敏兒的照顧和陪伴下，金宇彬病情恢復穩定，並在2019年11月終於公開亮相，正式宣布回歸演藝圈，金宇彬也在上個月推出新戲《我們的藍調時光》，未料今卻確診新冠肺炎，金宇彬目前在家隔離，並已取消所有行程。