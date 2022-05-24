高雄市昨天單日確診數首度超過台北，市長陳其邁點出北部「有些黑數」，以及有時間差、採檢量能、快篩陽未採檢等因素。不過，精神科醫師沈政男打臉直指，陳其邁給了幾個彆扭的解釋，其實就是「黃金交叉」出現了。對此，陳其邁今（24）日強調，要觀察流行趨勢、重症及死亡比例等兩項指標。

「要觀察的是趨勢，不是一個點。」陳其邁指出，以北部地區來看，現在確診數占總人口數約8％到10％，高雄為3％左右。這代表在社區裡面確診數多，相對來講集體免疫就會比較高，再加上施打疫苗，如此疾病傳播中後期就會比較緩和，上升的斜率就不會那麼高。

陳其邁強調，高雄在盛行率只有3％情況之下，要做的就是慢慢讓疫情上來，不要超過醫療量能負擔。第二個部分要做的事情為輕重症分流，所以要早期診斷、早期治療、分期醫療，以預防重症跟死亡。

至於專責病房量能，陳其邁指出，原來是1884床，到昨天為1921床，預計27日就會達到2200床。他強調，現在是區域聯訪概念，除了高雄，還要顧屏東、台東、澎湖離島。另外，目前小兒科門診沒有壅塞狀況，若家長發現孩子有狀況，可立即前往高雄9大醫院及4大社區篩檢站的小兒科特診。

針對今有份六都首長防疫民調指出，新北、台北分占1、2名，陳其邁排第3。對此，陳其邁回應，當前把防疫工作落實、做好，不在意民調數字，而是要把市民每一個生命，都做到最好的照顧跟保護。