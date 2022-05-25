國民黨今正式提名青壯派立委蔣萬安參選年底台北市長，蔣受訪時左右開弓，昨批民進黨政府這兩年防疫無能，右批過去幾年台北城市基礎建設停滯不前。蔣承諾，若當選，要讓台北市在後疫情時代，蛻變成全世界最具爆發力的國際大城。（周志豪攝）

獲國民黨提名選台北市長！左批疫情、右轟市政建設 蔣萬安誓言：讓台北藍天再現

國民黨今正式提名青壯派立委蔣萬安參選年底台北市長，蔣受訪時左右開弓，昨批民進黨政府這兩年防疫無能，右批過去幾年台北城市基礎建設停滯不前。蔣承諾，若當選，要讓台北市在後疫情時代，蛻變成全世界最具爆發力的國際大城。

蔣萬安表示，感謝黨對他這樣年輕世代的信任與期許，交付首都之戰重要使命，年底選戰絕對是一場團體戰，他會全力以赴，有信心年底台北市長選舉讓藍天再現，讓國民黨在年底贏得勝選，帶領所有台北市民挺過疫情，開創新局。

蔣萬安指出，兩年多來疫情衝擊下，最辛苦的就是台北人，國際觀光客無法來台，台北各項服務業受到嚴重衝擊，但去年萬華疫情爆發的時候，許多基層民眾脆弱無助，卻還被政府指為破口；最近民眾看盡政府傲慢無能，沒有做好準備就放任與病毒共存，超前部署已成謊言，事後補救更是荒腔走板。

蔣萬安說，兩周前他也確診，還要同時照顧10個月大確診孩子，心理焦慮、煎熬遠大於生理種種不適，對政府防疫失能與父母面對孩子確診的憂慮感同身受。

蔣萬安也提到，台北市孕育了許多人成長過程，創造台北人實現夢想的環境，他出生、求學也都在台北，台北市是讓他深感驕傲的城市。

但蔣萬安批評，過去這幾年台北人口不斷外流，市民收入持續減少，城市基礎建設停滯不前，在國際失去能見度。蔣許諾，未來他要與所有市民攜手，讓台北站上世界頂級都會的行列；要帶領這做成實現無限可能城市，大步向前邁進。

「此刻是我們對台北未來做出重大決定的時候」，蔣萬安說，面對後疫情時代的各項挑戰，百業蕭條的台北需要的不是政治口水，而是捲起袖子實在做事的人，我會用創新思維、永續精神、科技手段，執行市政願景。

蔣萬安表示，台北市是要帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這個轉型的關鍵時刻，台北必須以服務為本，為所有市民提供優質安全的生活體驗，他要讓所有人才組成各種台北隊，迎向國際，在世界找到自己的位置。

對前台北市長郝龍斌與前台北市議會議長吳碧珠擬以顧問身分輔選，不進團隊。蔣萬安說，團隊持續組成中，這段時間積極拜訪很多對台北市政有經驗與實務看法前輩，他們都願大力幫忙，甚至不要特定職位，大家都有共同目標一起往前衝。

至於黨前副祕書長羅智強，蔣萬安表示，羅是國民黨內非常重要資產，也是最強有力的戰將，年底選舉絕對需要借重羅，不管是空軍或整個影響力上，希望他能協助國民黨一起打一場團體戰，贏得勝選。