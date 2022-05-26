「我確診不舒服要掛急診啦！」中國醫藥大學附設醫院急診室門口日闖入前傍晚出現一名年輕男子自稱自己確診、人很不舒服，請他至防疫通道門診處就診他卻大聲咆哮，並試圖急診；經院方報警，警方到場查證這名男子竟是通緝犯，且他3天前已由新竹市衛生局通報確診並居家隔離照護，警方訊後也以防疫救護車載送人該名男子至台中看守所歸案。

21歲林姓男子17日下午疑似因身體不適欲進入中國附醫急診室治療，但他在門就表明自己是確診者，醫護人員請他至防疫通道門診處就診卻不願配合，於院外不斷大聲咆哮，試圖進入急診室內，擔心疫情於院內蔓延影響醫護人力及就診民眾，院方因而請求警方協助。

轄區台中市二分局文正派出所獲報後，立即派員穿著全套防護裝備迅速趕抵現場，經問林男身份證字號，發現該男子竟已遭通緝，員警不敢輕忽立即協請衛生局查證，確定該嫌犯確為新竹市5月14日收治確診個案，還在居家隔離照護期間，警方為求審慎，立即將犯嫌由車道口帶往派出所戶外隔離偵詢室偵訊，並經檢察官視訊遠端問訊後，最後以防疫救護車載送人犯戒護至台中看守所歸案。

文正派出所所長李健瑋表示，本案偵辦員警雖依規定穿著防護裝備，但兩人與確診者長時間接觸達6小時以上，因而規劃倆人於指定處所待命服勤2日，再排2日輪休，讓他們可自主檢疫應變，期間也指派專人關懷同仁身體狀況並回報，2名員警現已歸隊服勤，出勤前以快篩試劑檢測確認為陰性；另針對巡邏車、隔離偵詢處所等相關處所全面清潔消毒，以維護員警同仁辦公安全。