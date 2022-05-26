本土Omicron疫情持續升溫，不少染疫幼童併發腦炎死亡，讓衛福部長陳時中坦言，「沒有想到相對CASE比較多」。國民黨今批評，陳過去號稱超前部署，還誇口稱非常重視兒童權利，但現在的狀況根本就像是對孩子的醫療權益棄之不顧。

國民黨主席朱立倫下午在臉書質疑，蔡總統可知陳時中現在還堅持兒童疫苗沒有缺，要怎跟冒大雨排隊搶醫療家長交代？蔡總統可知今天疫情又奪走114條寶貴生命，創下兩年來單日死亡新高，台灣又多了兩個因孩子過世而破碎的家庭。

朱立倫也質問，蔡總統可知道民眾想要的，只不過是平安健康，不用提心吊膽害怕染疫的生活？這些讓人揪心、不捨的現實，難道就是蔡政府眼中已經「用心用力」？或是陳時中投書外媒宣稱的「疫情控制得宜」？

國民黨發言人白喬茵批評，疫情開始以來，全民經歷口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂，如今又出現兒童疫苗之亂2.0，蔡政府對疫情反應遲緩、應對無方，全台灣一片混亂，人民只能自主應變，蔡政府的「超慢部署」實在對不起人民。