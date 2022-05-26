外交部長吳釗燮近日受訪表示，台灣正極力避免戰爭，將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」。國民黨下午表示，吳的表態符合國民黨向來「反對台灣獨立」、「維護台海和平」主張，願「回頭是岸」與國民黨一同穩定台海局勢，願予以肯定。

但國民黨文傳會副主委林家興質疑，去年吳釗燮遭中國大陸國台辦列入「台獨頑固份子名單」時，還驕傲回應是一份「殊榮」，現在又對尋求台獨噤聲，應和外界說明一下髮夾彎的心路歷程，難道是現在才警覺到台海局勢真的兵兇戰危？

林家興更揶揄，當台獨頑固分子吳釗燮從頭到尾就只會「耍嘴皮」，難道作為「務實台獨工作者」的副總統賴清德，不需要對這樣「出格」的言論予以譴責？

林家興表示，國民黨向來主張「反對台灣獨立」，並致力穩定台海及區域局勢，相信這樣穩健道路最符合美方利益，也是台灣大多數民眾歡迎的政策路線，如今民進黨政府願向國民黨靠攏，對這樣務實的政策方向予以肯定。

林家興呼籲，追求台海和平穩定是台美共享目標，民進黨政府應拋棄意識形態、務實看待國際局勢，與國民黨攜手守護台灣安全，而非一面稱「台獨」挑釁，另一面又大轉彎「不尋求獨立」，這叫民進黨內眾多「台獨頑固分子」情何以堪？