外交部長吳釗燮於20日接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）「晨間新聞」主持人Steve Inskeep視訊專訪表示，中共威權政體對台威脅日益加劇，且中國國內政經問題壓力日增，所以中方藉由犯台轉移內部焦點、尋找替罪羔羊的可能性大幅增加。

美國總統拜登日前才宣稱願意軍事介入協防台灣，吳釗燮在專訪中表示，面對中國可能的侵犯，台灣人民會肩負起自我防衛的責任，美國協助台灣獲取自我防衛所需裝備，雙方進行定期安全對話及人員技術交流，均有效嚇阻中國武力犯台的野心。

吳釗燮強調，美國對台灣支持堅若磐石，拜登政府盛讚我國的民主政體，形容台灣為美國「安全及經濟的重要夥伴」；美國國會也持續提出友我法案，展現對台灣安全的高度重視與跨黨派支持。中國政府對外散播美國對台支持會導致台海緊張情勢升高的謬論，但是事實上，中國的戰狼行徑才是區域不穩定的來源。

吳釗燮特別引用二次戰後德國牧師馬丁．尼莫拉（Martin Niemöller）的著名詩作「起初他們」（First they came…)，說明如果各國對周遭迫害冷漠以對，終將危及自身，而無人挺身而出；吳部長藉以呼籲，唯有更多民主國家間的互助合作，關注印太地區與台海局勢的和平穩定，才能捍衛共享的自由民主價值。

吳釗燮說，台灣密切關注烏俄戰爭發展，烏克蘭人民堅決抵抗威權侵略的決心，激勵我國人民保家衛國的意識。烏克蘭除全民防衛能力令人印象深刻，有效發展不對稱戰力也是關鍵優勢，均值得我國借鏡學習。同時，烏克蘭也與世界民主夥伴加強安全合作，因此廣獲支持；因此希望民主陣線也能給予台灣最大的聲援。