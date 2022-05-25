澎湃新聞25日報導，受疫情影響，美國共用住宿平台Airbnb（愛彼迎）24日宣布，將自7月30日起暫停支持中國境內遊房源、體驗及相關預訂。也就是說，將自7月30日起下架大陸所有房源。自5月24日11時起，用戶已無法預訂7月29日（含）之後的大陸地區房源。而且2021年9月30日以來，「愛彼迎中國總裁」一職空缺至今。

對於「愛彼迎中國」（Airbnb大陸地區）的最新業務調整，愛彼迎表示將「固本培元，全面服務於出境遊」。

澎湃新聞稱，愛彼迎中國表示，將聚焦出境遊業務，整合資源，全面服務於出境遊的回歸：「中國團隊將繼續以產品創新為核，全力支持並推動全球和中國的業務舉措。」

據報導，愛彼迎成立於2007年，於2016年正式進入中國大陸市場。進入後兩年內，連續換了6任中國業務負責人，愛彼迎一度被業內質疑因不了解大陸市場而水土不服，直到2018年9月，前麵包旅行CEO彭韜出任愛彼迎中國總裁後，愛彼迎在大陸的本土團隊迅速擴張，業務也顯著增長。

根據愛彼迎發布數據，2018年下半年，愛彼迎中國的大陸業務預計增長近3倍；2019年第一季，愛彼迎大陸業務（入住人次）增長3倍。2019年1月至8日，愛彼迎App的平均月活躍用戶人數居大陸民宿短租平台之首。

2020年6月，愛彼迎為繼續深耕大陸業務，提高中國區運營效率，還新設了中國營運長一職，由愛彼迎原亞太區總法律顧問和亞太業務負責人蕭錦鴻擔任，直接向愛彼迎聯合創始人、戰略長兼中國區主席柏思齊（Nathan Blecharczyk）負責。

美國東部時間2020年12月10日，愛彼迎在疫情中上市。雖然此前連續3年處於淨虧損狀態，上市首日的愛彼迎仍以146美元／股的價格大幅高開，較發行價漲114.71％。截至當日收盤，愛彼迎市值達863.05億美元，超過全球市值排名第一的酒店集團萬豪國際集團及國際旅遊公司巨頭繽客。

然而，受疫情影響，上市後的愛彼迎始終未能營利，且疫情後，愛彼迎的營收主要受到亞太地區以外地區的推動。2021年9月30日，任職愛彼迎中國總裁3年的彭韜宣布卸任，愛彼迎中國營運長蕭錦鴻全面負責中國業務日常營運管理，而「愛彼迎中國總裁」一職則空缺至今。