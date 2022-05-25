國民黨立委李貴敏。（取自李貴敏臉書）

美國南加州台灣基督長老教會發生槍擊案釀1死5傷，行凶者被懷疑有政治意圖，民進黨立委羅致政拋出「仇恨罪」修法，法務部長蔡清祥回應，可先蒐集外國的立法例，再邀學者專家討論。國民黨立委李貴敏則質疑「仇恨的定義是什麼？範圍怎麼定？」更痛批蔡政府，促轉會、黨產會這些都是在播散仇恨的種子，與其疊床架屋，不如管好1450跟網軍們。

李貴敏昨日（24）在臉書發文表示，綠委建議推動仇恨罪立法，但現行法律明明已夠用，為何還要疊床架屋？台灣社會絕對有必要去除社會的仇恨，像執政黨就能從1450、網軍著手，這是該立刻遏止的網路霸凌歪風。

李貴敏質疑：「仇恨的定義是什麼？將來範圍怎麼定？」例如1450對不同意見的人的霸凌、圍剿、鏟除、攻擊，算不算是仇恨罪？政府鏟除異己的時候，圍剿跟你意見不同的人的時候，這個人就是仇恨嗎？更讓她想起Netflix抱怨買不到快篩的小編、NCC的雙標，還有促轉會、黨產會其實也都在播散仇恨的種子。

對此，李貴敏直言，蔡政府與其要將仇恨罪立法，「民進黨先遏止1450網路霸凌吧！」李強調，仇恨的種子不要播撒，因為仇恨的種子播撒之後會長成大樹，但不是在等它長成大樹之後，才說要定一個特別的規定來規範，執政黨的說法只是為了政治目的而已。