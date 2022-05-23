厲害了公子朱，拚選戰拚到陸軍、空軍一併得罪的黨主席極為罕見。

按國民黨操盤慣性，就是搞盤勢愈來愈小的組織陸戰而已，空戰就沒贏過，真有看頭的唯一一次，也就只有「韓式空戰」，而時過境遷，已成絕響。現在藍營勉強能釋放空戰能量的，一隻手指就數得出來，羅智強也。

朱立倫不是宮廷新手，亦屬空戰低能，原以為公子就是一心搞搞組織陸戰，就像「無主席」，詎料竟能上演一齣先得罪空軍，再得罪陸軍的爛戲。現在陸空皆失，莫非國民黨在桃園還有海軍陸戰隊？

推張善政，數一數，誰叫好？黨內有陳學聖、蔡正元，黨外有林濁水，就算不只3人，也絕不比火冒三丈的人數多。啊，林濁水，反指標，他說「對！」，你就知道錯得離譜。

蔡正元詳列推張善政的10個好理由，持平而論，也算有番道理，但只漏了一重點：書生能打仗嗎？

善於治理的人，與善於打選戰的人，兩回事兒，這是台灣政治的可悲之處，但無奈就是現實。

無論怎麼看，既無陸戰實力，亦無空戰實力的張善政，需要全黨團結搭配媒體力拱之，才有機會贏得選戰，現在被公子朱搞這麼一齣橫柴入灶，陸空軍齊傻眼，兩軍背後的支援部隊更是怒從心中起，惡向膽邊生，這樣能贏，才真有鬼。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※