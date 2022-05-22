國民黨徵召行政院前院長張善政參選下屆桃園市長，引起地方反彈，張善政21日晚發文道歉，坦承沒顧及地方反應，正自我反省，並預告周一出面說明。而在道歉文中被點名的桃園市議長邱奕勝，除了在臉書貼出「3個合作」引人遐想之外，也貼出一張照片，破除外界他想參選市長的傳言。

張善政參選桃園市長在桃園藍營引起風波，20日傳出邱奕勝已請人打包黨部私人物品，引起各界關注。邱21日又在自己臉書貼文下方分享一篇短文，內容提到「小合作就要放下態度，彼此尊重；大合作就要放下利益，彼此平衡；一輩子的合作就要放下性格，彼此成就」，「一味索取，不懂付出；一味任性，不知讓步；到最後必然一無所有。共同成長，才是生存之道」等語。

22日清晨，邱奕勝又貼出一張照片表示，「22、23、24三天台灣指標民調公司所做的中壢選區的議員民調請大家支持晚輩「奕勝」拜託謝謝，感恩大家。」似乎暗示他並沒有要參選桃園市長，破除外界傳聞。