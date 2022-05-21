國民黨中常會18日徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，不僅外界一片譁然，請辭北市議員、已在桃園購屋的羅智強更在臉書直言心情「驚訝、錯愕、五味雜陳」。對此，資深媒體人吳子嘉直言，這次派張善政真的很奇怪，讓他有點摸不著頭緒。他推測，可能跟黨主席朱立倫要布局2024有關。

吳子嘉21日在網路節目「董事長開講」表示，徵召張善政選桃園，代表黨主席朱立倫在用人作風上，有大幅度的修正。2022年縣市長選舉，桃園是藍綠必爭之地，也是2024的前哨戰，國民黨如果能在今年底贏回桃園，那民進黨2024可能就掛了，黨主席蔡英文就要為敗選下台。

吳子嘉表示，如果朱立倫真的是為2024布局，那他就一定會派會贏的人，但這次派張善政，讓他有點摸不著頭緒。因為推張善政真的很奇怪，讓人看不懂，因為照常理推論，朱立倫應該是會為了2024總統大選去布局，但今天這樣的佈局，他個人認為，朱可能是打算，就算桃園輸掉，他還是要選2024，反之，如果派張選贏，那他就有強大的戰功選2024，這是有連帶影響也很核心的問題。

對於來賓李正皓詢問吳子嘉，「韓國瑜未幫朱立倫背書桃園市長人選，是否有其」，吳子嘉說，韓國瑜扮演甚麼角色不是那麼重要，他只要做好輔選的角色，別添亂就可以了。