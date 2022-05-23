有人說，朱立倫是｢精算師｣，可這個算盤珠子從來沒算對過。

把張善政撥弄到桃園自以為是很好一筆帳，卻沒料到會惹出眾怒，反彈力道如此猛烈。這已經不是第一次了，2016年搞過一次｢換柱｣，弄得國民黨大傷，血淋淋的教訓沒學會，這次又在民氣可用之際來個｢反羅｣，到底｢精算師｣肚裡怎麼想的？

很簡單，朱一直在為自己盤算，2024總統大位誰阻擋他都是死路一條，真的以為他提張善政是為了桃園？是為了國民黨勝選？其實所有的做法與布局都是為自己，2024擋他路的只有侯友宜和韓國瑜，侯友宜看在老長官份上可能會讓賢，目前朱唯有向韓國瑜交心、討好韓粉，才能減少自己在深藍族群中的阻力，此次提張善政就是策略之一，桃園獲勝，固然有利；萬一失敗，亦不算失守，頂多只能算是沒有攻下，張善政魅力不夠而已，自己責任較小，但也算向韓國瑜、韓粉交了差。

｢換柱｣搞得國民黨江山失守；｢反羅｣讓國民黨再次分裂，｢朱算計師｣到底要把國民黨拖到何等境界？

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