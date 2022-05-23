國民黨中央在18日的中常會上，突然通過徵召行政院前院長張善政選桃園市長，引爆地方人士不滿，近日又傳出黨中央有意徵召國民黨智庫執行長柯志恩選高雄，柯志恩今（23）日也對此傳言做出回應，說「桃園的例子已經擺在眼前」。她並透露張善政正在思考一些事情。

柯志恩今日在《POP撞新聞》談到有關桃園市長提名一事，她認為張善政確實是一張好牌，但現在的問題是黨中央沒有做好溝通的工作，讓基層人士炸鍋。柯志恩透露，因為智庫的關係，每周都會固定與國民黨主席朱立倫、張善政碰面開會，但都沒有人知道會這麼突然進行徵召。

柯志恩指出，張善政這張牌當然沒問題，但雖然不需要幫他鋪紅地毯，還是要開一條路讓他走。她認為此次的徵召，問題是出在時間點與做法上，且絕對是有處理不當的地方，才會導致朱立倫、張善政及國民黨秘書長黄健庭都出來道歉，並透露「張善政院長，就我的理解，他正在深思」。

柯志恩表示，國民黨台北市前議員羅智強在這次的事件中真的受了委屈，但這時他選擇繼續走桃園，展現他的高度，「我想未來會有人給他更多支持」。

對於傳出將被徵召選高雄一事，柯志恩也正面回應指出，她現在是一名專職老師，還有約1個月學期才會結束，目前有很多事情要做，「好好面對現在的角色，才是認真負責的表現」。

此外，柯志恩也說桃園的例子已經擺在眼前，高雄到底要派什麼人選出戰，黨中央應該好好走一走，聽聽在地的聲音並進行配合，才有從桃園的例子中得到教訓。