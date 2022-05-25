歐盟(EU)執行委員會主席馮德萊恩(Von der Leyen)周二指出，俄羅斯正在把糧食供應當成具全球影響力的武器，就像它在能源領域所做的那樣。

在瑞士Davos舉辦的世界經濟論壇上，馮德萊恩說，全球合作是對抗俄羅斯敲詐行為的解方。

她補充說，在俄羅斯佔領的烏克蘭，克里姆林宮軍隊沒收糧倉和機械。而且黑海的俄羅斯軍艦封鎖了裝滿小麥和葵花籽的烏克蘭船隻。

歐盟已承諾與烏克蘭建立「團結管道」，即協助烏克蘭出口糧食的替代物流路線。歐盟農業政策負責人周二表示，此一想法在布魯塞爾的一次會議上得到了歐盟國家農業部長的充分支援。

與烏克蘭接壤的歐盟國家也正在努力促進糧食出口，但面臨鐵路等基礎設施的挑戰。

俄羅斯入侵烏克蘭，以及西方試圖懲罰和孤立俄羅斯，已經導致穀物、食用油、化肥和能源價格飆升。

克里姆林宮周一表示，西方應對全球糧食危機負責，因為西方對俄羅斯實施了現代歷史上最嚴厲的制裁。

歐盟執委會表示，鑑於歐盟自身的產量，歐洲自身的糧食供應不會受到戰爭的影響，但是預計烏克蘭玉米、小麥、石油及油菜籽出口的下降，仍將影響歐盟的糧食和動物飼料價格，給歐盟的農民帶來壓力。