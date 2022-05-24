（20:10更新）
早前死守亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭士兵宣告投降，俄稱全面解放。烏克蘭國家通訊社24日報導，位於東南部港市馬立波（Mariupol）又傳出一處建築物地下室驚見200具腐爛遺體，馬立波市長顧問表示，「推測是當地居民拒絕收拾慘況，俄軍乾脆全部留在現場一走了之。」
馬立波市長顧問24日於Telegram上發文指出，當局拆除邁魯（Myru）大道旁的公寓時，在地下室發現多達200具平民屍體，估計已經好一陣子，因此整個住宅區飄散濃厚的惡臭味。
他進一步說道，馬立波成了這場戰役下最慘不忍睹的犧牲品，整座城市陷入斷水、斷電、傳染病的危機。
（18:30更新）面對俄致命威脅 老前輩：派兵赴歐協助烏克蘭
哥倫比亞國防部23日在官方網站上宣布，一支由11名工兵組成的小組，將被派往某個歐洲國家，協助烏克蘭官兵改善關於清除地雷或其他爆裂物的戰術，但並未透露該國家的名稱，僅稱其為北約（NATO）成員國。
俄烏戰爭讓烏克蘭領土上出現大量地雷、即製爆裂物（IED）或未爆彈等危險物品。「英國廣播公司」（BBC）則指出，由於哥倫比亞經歷長達數十年的內戰，目前仍是全球受地雷威脅最嚴重的國家之一。
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