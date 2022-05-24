美國、日本、澳大利亞和印度24日上午在日本首相官邸，召開「四方安全對話」（Quad）首腦會議。據共同社報導，四國就力爭今後5年期間向印太地區進一步提供約500億美元以上的援助與投資達成一致，還確認將支援面臨債務問題的發展中國家。

共同社另報導說，考慮到在經濟和軍事兩方面增強影響力的中國的動向，與會者磋商了合作舉措，預計將商定為實現「自由開放的印度太平洋」而合作，構建旨在監視該地區非法捕魚的信息共享架構。Quad首腦將對俄羅斯進攻烏克蘭共享關切，確認尊重所有國家的主權和領土完整。會議擬彙總聯合聲明。

日本首相岸田文雄在會議伊始譴責了俄羅斯，然後表示「同樣的事不應該在印度太平洋地區發生。向國際社會展示四國團結以及對『自由開放的印度太平洋』這一共同理想的堅定參與，意義極其重大」。

關於進攻烏克蘭，美國總統拜登指出「進一步明確了必須始終守護國際秩序、保護領土、主權、國際法、人權的基本原則等目標」，認為這是全球性問題。他強調「只要俄羅斯的戰爭不結束，美國就會與夥伴攜手實施全球性應對」。拜登還表示「美國是印度太平洋國家」。

澳大利亞總理艾班尼斯表示「我的政府與Quad的計劃一致」，介紹稱新政府將延續澳方外交路線。印度總理莫迪出席了會議。

這是繼去年9月華盛頓之後，Quad首腦第二次召開面對面會議。