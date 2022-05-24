中國人民銀行（大陸央行）、銀保監會昨（23日）召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，部署推進當前和下一階段信貸工作。會議指出，國家開發銀行、政策性銀行、大型國有商業銀行以及股份制銀行要共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

該會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高品質發展。要聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

會議並指，要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。要加快已授信貸款的放款進度。要堅持市場化原則，平衡好信貸適度增長和防範金融風險之間的關係，提升金融支援實體經濟的可持續性。