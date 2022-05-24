前兆豐銀行中山分行陳姓女辦事員，在交友網路被詐騙集團盯上，以為遇上真命天子，不但自掏腰包幫買虛擬貨幣當結婚基金，竟利用職務機會，在裝填ATM鈔匣時偷錢，私吞精品業者委託保全運送現鈔，1個多月挪走銀行1018萬元，結果感情被騙，也吃上官司，台北地檢署24日依違反《銀行法》背信等罪起訴陳女。

據了解，年僅20多歲的陳女，5年前進入兆豐銀行任職，負責處理銀行現金業務，但去年陳女在交友軟體I Pair上遇到詐騙集團，被假男友噓寒問暖而心動，雖然未曾看見對方一面，仍陷入熱戀。

陳女誤信對方有意與她結為連理，先拿出自己存款，幫對方購買虛擬貨幣投資，當對方發現陳女已拿不出錢，以「那我去死好了」等話術 脅迫，陳女心急只好繼續配合，向同事借款。

但由於同事借款金額有限，陳女因需款孔急，自去年7月6日起，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁監看的襄理不注意之際，暗中抽走現鈔，再登入銀行作業系統，假裝輸入已補鈔完 畢的不實資訊。

另陳女利用承辦舊鈔換新鈔業務機會，從經理交付的300萬元中，拿走200萬元，也趁分行搬家，金庫一度開啟，到金庫內從預備用的ATM紙匣中拿錢，總計到去年8月6日止，偷走ATM紙匣707萬元。

此外陳女趁負責協助精品名店CHANEL的現金存放業務，利用負責主管不注意機會拿走現金，估計去年7月23日到8月12日為止，陳女共8次侵吞CHANEL現金274萬元。

直到銀行行員LINE群組傳出有人疑遇到詐騙，一直向同事借錢，甚至侵占公款，銀行清查發現，陳女已利用ATM換鈔、協助業者存款等機會，共盜走1018萬元。

北檢今年初搜索約談陳女時，發現陳女將千萬不法所得幾乎全數購買虛擬貨幣，並匯給假男友，陳女才發現自己遇上愛情詐騙，坦承犯行，檢方訊後由父親代繳20萬元保金，今依《銀行法》背信、《刑法》偽造文書等罪起訴。