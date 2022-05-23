美國銀行最低時薪 調升至22美元 23:332022/05/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國銀行（BoA）23日宣布，美國員工最低時薪將調升至22美元，自6月底生效。美銀在過去五年逐步調升薪資水準，2017年將最低時薪調升至15美元，最近一次是在2021年10月，調高至21美元，目標是在2025年前上調至25美元。 投資美國 現代汽車砸百億美元 韓國現代汽車 將投資美國上百億美元 白宮：預計數週內允許5歲以下幼童接種莫德納疫苗 #美國銀行 #最低時薪 #調升 #BoA #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嬰兒配方奶缺貨 美國出動軍機載貨 07:032022/05/23 財經 大陸外交部：印太經濟架構試圖孤立中國 最後只會孤立自己 17:162022/05/23 兩岸 拜登稱將武力護台 陸外交部促美國謹言慎行 16:312022/05/23 兩岸 英媒：中國再與2太平洋島國談安全協議 04:102022/05/23 焦點新聞 俄烏戰爭拖太久 學者警告完美風暴來了：全球都很嚴重 08:282022/05/23 政治 拜登稱美軍將保台 學者：對台戰略轉向「建設性清晰」 20:572022/05/23 政治 美國擬降低大陸鋼品進口關稅...中鋼翁朝棟：期待又怕受傷害 04:102022/05/23 財經要聞 拜登承諾保衛台灣 外交部：願與美日共同捍衛台海 16:122022/05/23 政治 王毅砲轟美國製造分裂 04:102022/05/23 財經要聞 美國未納台進印太經濟架構 他批外交部：唾面自乾 10:512022/05/23 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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