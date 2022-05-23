美國銀行（BoA）23日宣布，美國員工最低時薪將調升至22美元，自6月底生效。美銀在過去五年逐步調升薪資水準，2017年將最低時薪調升至15美元，最近一次是在2021年10月，調高至21美元，目標是在2025年前上調至25美元。

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