針對《大學法》修法擬將校務會議中學生代表比率，從現行1／10提高到1／5，國立大學校院協會今天發布新聞稿指出，大幅提高學生代表占比更壓縮其他領域代表的權益，他們呼籲立法院暫停修法，待教育部影響評估報告出爐後，再啟動修法程序。

立法院教育及文化委員會上周通過《大學法》修正草案，預計本周送院會進行三讀。其中第15條部分，校務會議中學生代表人數，立委要求比照歐洲大學1／4的占比，最後經教育部協調同意降為不得少於全體會議人數1／5。

對於這項修法，國立大學校院協會表示，校務會議中學生代表人數大增，會壓縮其他學校成員的意見及投票權。而且學校是教育為主的場域，加上面對國際競爭，需要長期的規畫，但學生因為具有短期流動性，對學校的中長程發展了解較不足，恐使校務推動受到影響。

事實上，英國牛津大學校務會議共25名成員，無學生代表；劍橋大學為25名成員，僅有3名學生代表，不到1／8，而且學生成員沒有投票權；美國加州大學系統、史丹佛大學等也都無學生代表。這些學校並未因缺乏學生代表參與，就影響學術聲譽與校園民主。

國大協會進一步指出，此次修法亦將第33條改為行政會議、院系所會議、學程會議要有經選舉產生的學生代表出席，但並非所有會議都與學生權益相關，還會涉及教職員工的私密資訊，全部開放更可能發生學生審議教授待遇、升等、評鑑等奇怪現象。

如此牽涉重大的改變，教育部曾委託學者針對大學治理進行研究，原定7月出爐。國大協會認為，《大學法》的修法應暫停，待教育部委託報告出爐後，召開公聽會與各大學廣泛討論，才啟動後續修法。