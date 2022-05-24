美國總統拜登23日於美日峰會記者會上聲言，如果中國企圖武力犯台，美國願軍事介入以保衛台灣，並警告共機擾台之舉「正在玩火」。針對拜登「保台論」，中國外交部發言人汪文斌稍後表示，中方強烈不滿和堅決反對，並正告美方不要站在14億中國人民的對立面。

拜登總統在訪問亞太行程中再打台灣牌，呼應本月5日美國國務院官網更新「美台關係」網頁文字，刪除「台灣是中國一部分」、「美國不支持台獨」兩段文字，且首次將《台灣關係法》置於美中三項「聯合公報」之前，並加上「六項保證」，大幅提升美台關係。「六項保證」與美國軍售台灣息息相關，被視為美國戰略清晰的關鍵指標。拜登「保台論」正從過去戰略模糊走向戰略清晰，改變美中台關係的政治效應已然發酵中。

根據日本防衛省統合幕僚監部於5月23日晚間發布，中共海軍2艘054A型護衛艦530與579，由黃海經對馬海峽往日本海活動；另1艘俄製現代級驅逐艦136由東海經宮古海峽往西太平洋活動。值此美日峰會高度敏感時機，日本又繃緊神經，機艦全程跟監。以下幾點觀察分析供參考：

首先，查詢上述艦船，分別是隸屬北部戰區海軍駐紮在遼寧大連的第10驅逐艦支隊054A型護衛艦邯鄲號/579、東部戰區海軍駐紮在浙江舟山第3驅逐艦支隊054A型護衛艦徐州號/530，以及俄製956E型驅逐艦（中共稱現代級）杭州號/136。

其次，經查東艦054A型護衛艦徐州號/530，去（2021）年11月曾與052D型驅逐艦蘇州號/132、以及956EM型驅逐艦（現代級改良型）寧波號/139在東海進行協同訓練後，前往西太平洋進行遠海訓練。

東部戰區海軍俄製956E型驅逐艦（中共稱現代級）杭州號/136，去年9月則與駐浙江舟山定海第6支隊所屬052D型驅逐艦淄博號/156及052C型驅逐艦鄭州號/151曾在東海、宮古海峽至台灣與與那國嶼間水域往返。

另北部戰區054A型護衛艦邯鄲號/579，去年也曾與同支隊的052D型驅逐艦唐山號/122，由黃海往日本海，遠訓後偕同俄羅斯太平洋艦隊所屬「潘捷列耶夫海軍上將」號大型反潛艦（編號548）一起南下。

基於上述情況；

一、以往中共北部戰區、或東部戰區海軍之作戰艦往日本海進行遠海訓練者，往返黃海期間，均會派遣海軍航空兵所屬運9反潛巡邏機進行協同演訓。本次較為特殊是，往例都是單一戰區海軍編隊或單艦配合海軍航空兵，但此次是中共海軍組織北部戰區與東部戰區進行。對此，針對區域安全維護，不排除與俄羅斯太平洋艦船所屬機艦進行演練。

其次，由於東部戰區海軍俄製956E型驅逐艦（中共稱現代級）杭州號/136，曾為擔任東海油氣田巡弋任務。依據近年日本自衛隊發現，中共東部戰區海軍均會派遣一艘作戰艦在我釣魚台附近海域巡弋，以及單艦可能進行遠海訓練之模式。

對此我方須密切關注，是否有其他艦機與其編組進行遠航訓練、抑或這在冷戰時期號稱航母殺手的現代級驅逐艦/136艦（滿載排水量八千多噸）、已改裝為配備具飛行速度為4馬赫、射程達400公里的國產製鷹擊-12攻船飛彈，或可能有巡弋飛彈，判斷往西太平洋南下，是針對美海軍「雷根」號打擊群往菲律賓海部署？

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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