日本首相岸田文雄今天與來訪的美國總統拜登會談時說，絕不容許藉由武力片面改變現狀，表達由日美主導國際社會的想法；拜登則對日本提供烏克蘭民眾支援表達感謝之意。

正在日本訪問的拜登上午與岸田舉行正式面對面領袖會談。日本放送協會（NHK）報導，岸田在會談開始致詞時說，拜登此行訪問日本，展現出美國對印度太平洋地區的參與。

岸田談到烏克蘭等情勢時說，「俄羅斯侵略烏克蘭已動搖了國際秩序基礎，像這樣藉由武力片面改變現狀的嘗試，不論在世界何處絕對不被容許」，表達由日美兩國主導國際社會的想法。

拜登致詞時說，為了跟地區各國強化合作，並為印度太平洋地區的人們帶來利益，美國將啟動印太經濟架構（IPEF）。

拜登說，美日同盟長期來已成印度太平洋地區和平與繁榮基礎，美國對有助日本防衛之事絕無動搖。

他說，日本作為世界領導人之一、跟七大工業國集團（G7）各成員國共同向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）追究入侵烏克蘭的責任，「我要對岸田首相的領導力及日本對烏克蘭人們提供的支援，表達感謝之意」。

每日新聞報導，拜登今天下午將在東京宣布啟動IPEF，岸田也將陪同並表明日本將參加。兩人今天晚間預計在東京白金台的「八芳園」進行晚餐會，有意強化個人間信賴關係。

拜登24日將出席「四方安全對話」（Quad）峰會，預定同日晚間啟程返美。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110523