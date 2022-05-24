對於拜登總統三次公開談話表示若中國大陸以武力犯台，美方會軍事介入保台，國民黨立委賴士葆表示，我們當然心存感謝，然後每次白宮立即回應表示美國對台政策未改變，很像各說各話或是演雙簧，唯一明確的就是不明確化對台要援助到什麼程度。

賴士葆在臉書直言，過去的823炮戰我們自己打，那時候還有中美共同防禦條約，我們與美國還有邦交，美國都沒有出兵保台，只有提供武器。在俄烏戰爭中，烏克蘭自己打，美國提供的是軍事的援助，這也是一種軍事介入，這是我們應該理性面對的現實，不是一廂情願地等待或仰望美國。

賴士葆認為，看看俄烏戰爭拖這麼久，當然可能會拖垮俄羅斯，可是已經造成烏克蘭有幾百萬甚至於上千萬的難民，而據財經專家預估烏克蘭戰後重建需要5000億美金以上，這樣的事實告訴我們如果台海一旦有戰爭，不管美國有沒有軍事介入助台，戰場都在台灣，烏克蘭難民可逃到歐洲其他地方，而台灣的難民不知道要逃到哪裡去。

賴士葆強調，自己的國家自己救，我們當然要備戰，但執政者更應該設法避戰來保護台灣2,300萬人的生命與財產！