美國總統拜登啟動印太經濟架構（IPEF）並未納入台灣引發關注，美國媒體《華爾街日報》發表社論指出，台灣是經濟強國，將台灣排除在IPEF外是拜登犯的大錯，並直指批評IPEF內容空泛，拜登不願重新加入跨太平洋夥伴協（TPP），而這個錯誤讓北京政府得以用區域全面經濟夥伴協定（RCEP）制定亞洲貿易規則。

美國公布印太經濟架構的13個創始成員國，除了美、日、韓、紐、澳，還有印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、菲律賓及印度，雖然台灣一直積極爭取加入該名單最後仍無緣。

華爾街日報社論指出，拜登或許是刻意這麼做，並強調台灣不在IPEF內「很奇怪」，因為「台灣是經濟強國，台灣參與將有助任何貿易或供應鏈協定。」

社論更批評IPEF欠缺野心，因為該架構不含有助世界經濟的內容定包括降低關稅或貿易壁壘等，直指「IPEF的空泛凸顯前美國總統川普退出跨太平洋夥伴協（TPP）犯了錯，但拜登也不願重新加入，而這個錯誤讓大陸得以用區域全面經濟夥伴協定（RCEP）制定亞洲貿易規則。」

拜登啟動「印太經濟架構」（IPEF）未納入台灣，財信傳媒董事長謝金河分析，台灣沒有在第一輪的創始成員國名單中，在預料之中，一方面可能美方不想太刺激大陸，另一方面，台灣可能要開始思考未來的世界經濟，如何選對邊站。