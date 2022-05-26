衛福部長陳時中。（資料照片）

國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長後，民進黨將會推派誰參選成外界注目焦點。根據網路媒體今(26日)公布一份最新民調，面對民進黨可能人選的現任衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，在綠營黨內互比部分，陳與林的支持度較高，同為20.2%。若年底桃園市長選舉由張善政、陳時中及民眾黨賴香伶三人競逐，張善政的支持度32.9%，與陳時中的32.5%，差距僅0.4%，形成平手局面。

根據《ETtoday新聞雲》今公布於5月19日至23日針對20歲以上的桃園市民進行桃園市長人選調查。調查結果顯示，若年底桃園市長選舉由張善政、陳時中及賴香伶三人競逐，張善政的支持度32.9%，與陳時中的32.5%，差距僅0.4%，形成平手局面。若民進黨派出林智堅與張善政、賴香伶對決，張善政的支持度33.5%，與林智堅的31.2%，差距2.3%，屬誤差範圍內，仍為平手狀態。若民進黨派出鄭運鵬與張善政、賴香伶對決，張善政的支持度35.6%，鄭運鵬的支持度26.3%，兩人差距9.3%，張善政微幅領先。

該民調將張善政分別與民進黨三人及台灣民眾黨賴香伶之對決支持度與年齡交叉分析後發現，張善政在50歲以上桃園市民的支持度高於其他競爭者，陳時中則以20-39歲桃園市民的支持度較高，而林智堅則在40-49歲桃園市民中略有優勢。

該民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年5月19日至23日進行，以桃園市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1369份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。