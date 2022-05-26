【LIVE直播】張善政、羅智強桃園首度合體！ 強調今天行腳不談「選舉」｜2022.05.26

國民黨中央日前通過徵召前行政院長張善政選桃園市長，引起部分黨內人士反彈，國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭及張善政均出面道歉，張善政更積極尋求與黨內人士溝通、化解誤會。昨（25）日張善政與中廣董事長趙少康一同開記者會，指出他一直都有跟羅智強聯繫，更透露今早將現身桃園與羅智強合體，一同參加「祈福走桃園」的活動，這也是提名引起爭議後，張、羅兩人首度合體。

此次合體，羅智強送上女兒設計的「祈福小茶包」歡迎張善政到來，並說桃園的民眾在乎的就是怎麼讓生活更好，希望在疫情當中遇到的困難與無奈能夠被解決。

張善政則指出，這是他第一次參加「祈福走桃園」活動，傾聽民眾對疫情期間生活上的困難，再討論要怎麼幫忙解決。張善政表示，這次活動說好不談選舉，就是來桃園走一走，「選舉是一時的，關心桃園是永久的，我跟智強的交情也是永久的」，不過他也透露目前正積極找房子，只要有適合的價位跟大小就好。

昨日張善政宣布將參加「祈福走桃園」活動後，羅智強也在臉書表示歡迎任何人參加，但「關懷疫情，不談選舉」，並指出張善政也同意，兩人只是一起用雙腳走路，為桃園祈福。羅智強說，若張善政想聽一聽他的意見，「不用三顧茅廬，只要院長指定時間、指定地點，我會親自登門拜訪，向張院長詳細分說！」