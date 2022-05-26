本土疫情持續升溫，今(26日)單日死亡人數達到104人，全台累計已164萬多例確診。對於疫情升溫，衛福部長陳時中是否能如願參選台北市長，前扁辦主任陳淞山撰文分析直言，蔡英文總統兼黨主席真的滿意這2個月來的防疫工作表現嗎？把所有的「鞏固執政」政治籌碼完全放在陳時中指揮官的防疫作為及表現上，會不會太過冒險或輕率呢？

《美麗島電子報》26日刊出陳松山評論文章，他指出，疫情在最近大爆發，預估可能會有400多萬名台灣民眾會染疫確診，其中中重症或死亡人數可能大幅攀升，陳時中指揮官成為民怨四起的反彈箭靶，政治聲勢急速下滑，恐將重創民進黨這兩年來所積累的執政形象，也很可能導致內閣必須大幅改組的政治危機迅速逼近，造成民進黨新一波的執政風暴而牽動2024年年初的總統及立委大選選情的更大危機，這是民進黨難以預料到的情勢變化與隱憂。

陳松山並認為，蔡英文總統兼黨主席真的滿意這兩個月來的防疫工作表現嗎？把所有的「鞏固執政」政治籌碼完全放在陳時中指揮官的防疫作為及表現上，會不會太過冒險或輕率呢？是否應該是時候好好地評估衡量目前防疫指揮中心的組織領導結構及人事布局，甚至進一步調整「北北桃」直轄市長的可能提名人選布局？

對於中央防疫指揮官接任人選，陳淞山也分析，目前來看，兩位前後任的副總統陳建仁及賴清德都是具有醫療經驗及背景的政治人才，他們的政治聲望也都處在巔峰的局面，不但具民心信任，執政團隊更全力相挺，如果擇其一人來接替指揮官，全力做好急迫的防疫工作，他相信，這樣能挽回台灣多數民眾對民進黨政府的執政信心及信任。

至於台北市長人選，陳淞山認為，「陳時中已經不再適合參選台北市長，可能的替補人選，就是前交通部長林佳龍或前文化部長鄭麗君」。