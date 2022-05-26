國民黨推出行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆黨內風暴，而張善政兩次拜會桃園市議會議長邱奕勝都吃了閉門羹後，今（26日）終於與邱奕勝碰面。針對桃園市長選戰，藍軍是否輸定了？資深媒體人趙少康對此明確表示，「不會」。

有網友問到，桃園市長選戰，藍軍輸定了？趙少康今在《少康上線啦》網路直播節目中表示，「不會」，他真的認為張善政會贏。趙分析，選舉要看對手，民進黨要派誰？本來說是前副總統陳建仁，陳建仁最近加入民進黨，卻說選舉目前不是他的考量，也許他要選總統，不會選台北市長和桃園市長；趙質疑總統蔡英文推出陳建仁，就是要平衡、牽制副總統賴清德。

趙少康指出，根據《ETtoday新聞雲》所做的民調，如果張善政、衛福部長陳時中、民眾黨立委賴香伶競逐桃園市長，張善政支持度32.9%、陳時中32.5%、賴香伶10.5%，張善政與陳時中在桃園等於是平分秋色。如果張善政對戰新竹市長林智堅，張善政的支持度為33.5%、林智堅為31.2%、賴香伶為11%，張善政、林智堅相距2.3個百分點在誤差範圍內。

趙少康接著指出，若民進黨派出立委鄭運鵬與張善政、賴香伶對決，張善政的支持度35.6%、鄭運鵬26.3%，賴香伶0.6％，張善政、鄭運鵬兩人的差距就比較多一點。

趙少康表示，張善政來拜訪他時，他提醒政張善政就是為勤為誠，尤其像這種地方選舉，就是要勤快，「握到手、對到眼，選民看到你就會有效」；另外，面對地方檯面上的政治人物，也是要很有誠意。