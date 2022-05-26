國民黨18日徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引起地方反彈，2次突襲式拜會議長邱奕勝皆無功而返，26日雙方將在桃園市議會見面；對此邱奕勝回應，「我會支持他」。

邱奕勝表示，24日受訪時他已經有說「議會開大門、走大路，歡迎張院長」，這幾天我想他（張善政）可能有點急，我們要想辦法擠出時間，代表當時不是隨口說的。

邱奕勝說，今天張善政早上在中壢有行程，我特別看了我早上的行程，雖然也有約其他客人，但中間可以擠出半小時跟院長聊一聊。

媒體問及是否覺得黨主席朱立倫應該要親自來？邱回應，主席剛當縣長時，我就是當時的副議長，溝通上沒有問題，主席要忙全台灣的事情，讓主席忙。

至於今天見面是否就是破冰？邱奕勝直呼「我跟院長沒什麼破不破冰的問題！」張善政是國家重要的資產，以他的學經歷來講是我的前輩，我非常尊敬他，我會支持他。

另有人說是否會請張善政支持你（邱奕勝）繼續擔任議長的位子？邱笑說，院長沒有票，他的戶籍不在我的選區。