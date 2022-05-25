羅智強桃園疫情關懷中心辦公室啟用，邱奕勝登門祝賀。(呂筱蟬攝)

前台北市議員羅智強在桃園成立疫情關懷中心，在中壢區成立辦公室25日啟用，議長邱奕勝登門祝賀，邱奕勝說，過去這段時間政治紛擾國民黨以提名張善政，羅智強展現高度與風度感到敬佩，桃園需要更多人的關心，肯定羅的行腳。

羅智強對於選舉議題閉口不談，對於張善政是否有聯繫安排碰面？他則說，根據過往經驗很多溝通過程不願多說明，是基於對各方的尊重，事實上不管如何每個人都有個人看法，再花一點點時間，大家彼此溝通總會找到一條很好的路。

羅智強也說，疫情下桃園很辛苦，目前能做多少就做多少，謝謝議長給予疫情關懷中心的加持與祝福，往後服務工作議長也會一起合作，他也強調和議長保持良好互動，議長一直很支持他。至於邱奕勝昨天並未與張善政碰到面，今天馬上就安排拜訪羅智強，羅對此則回應，不需要做選舉方面的思考，議長要來是事本來就安排好的，他也希望疫情關懷工作得到各方幫助。