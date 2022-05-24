藍營高市左楠區黨內初選26日將登場，把握最後時間，參選人白喬茵力邀謝龍介合體到楠梓德民黃昏市場拜票。（柯宗緯攝）

前行政院院長張善政被國民黨徵召參選桃園市長，引發一連串政治效應，黨中央與桃園地方關係緊繃，今張善政原本打算拜訪桃園市議長邱奕勝也破局。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介今（24）日表示，黨中央努力在做各種修補，相信黨中央有智慧處理得很好。

藍營高市左楠區黨內初選26日將登場，把握最後時間，參選人白喬茵力邀謝龍介合體到楠梓德民黃昏市場拜票。媒體問及，昨天國民黨中央委員孫健萍宣布要參選高雄市長看法，謝龍介認為，基本上高雄、台南都是艱困選區，艱困選區有艱困選區的打法，樂見愈多人表態，相信中央都會做徵詢的考量，最後會推出一個能夠帶領小雞的優質母雞出來。

不過，近日國民黨徵召張善政挑戰桃園市長惹議，謝龍介認為，黨中央與地方關係不和諧，但黨中央也在做各種修補，目前張善政已經過中常會通過提名，至於其他的立委同志及羅智強大家都有高度智慧，黨中央應該做更多的努力，避免這個前車之鑑，相信中央會用智慧處理得很好。

另方面，藍營左楠議員初選5位新人搶1席提名，謝龍介上回陪同白喬茵登記，今天又現身力挺白喬茵，不少支持者認出謝龍介比讚送暖，白喬茵打趣說，「謝龍介人氣很高，要不要乾脆來高雄選？」

白喬茵表示，距離黨內初選倒數最後兩天，當然要請出最大張王牌的謝龍介，大家知道台南、高雄都是艱困選區，一路走來龍介仙相當理解怎麼突破困境，而謝龍介的台語很好，也會教自己如何用台語拜票，更加接地氣。