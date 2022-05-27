國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰指出，民進黨其實都認為張很好打，因其有三大致命傷：與桃園無地緣關係、沒打贏過任何選戰、黨主席朱立倫得罪桃園藍營。此說法引熱議，網友意見兩極，一派認為于已退黨說話不可信，一派則認為于言之有理、不可因人廢言。

于北辰25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨看到國民黨推出張善政後內部「自亂陣腳」，因為大家都自認能贏張、搶著選桃園市長。至於張為何會讓民進黨認為「太好打」？于分析，第一，張與桃園沒有地緣關係；第二，張從未打贏過選戰，上次跟韓國瑜搭檔選總統也落敗；第三，朱立倫已得罪桃園藍營，且是把從深藍到淺藍的支持者全都鬧翻。

于北辰坦言，張善政確實是好棋，只是原本放在西洋棋的好棋，放在象棋的棋盤來下，放錯棋盤，這樣棋局到底要怎樣下？且照朱立倫的個性，不會輕易更換桃園市長人選；現在看起來，朱已完全不了解桃園，枉費他是桃園子弟，恐怕是在新北市與黨中央待太久，到底還有無桃園的「地氣」是很大問號。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，一派認為：「這位退黨背骨的，講話不可信」、「聽他說話就跟聽民進黨講話一樣，認真你就輸了」、「怎麼退黨了還那麼關心國民黨啊？」一派則認為：「有道理」、「同意這個分析」、「于將軍才是正藍旗，是真正關心中華民國的人」、「他講的並沒有錯，不該因人廢言」。