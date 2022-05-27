國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，張善政兩次拜會桃園市議會議長邱奕勝都吃了閉門羹，26日雙方終於見面，邱奕勝還贈送張善政茶具和東方美人茶。民進黨台北市議員王世堅表示，政黨提名本來應當是一樁喜劇，但國民黨主席朱立倫提名了張善政，竟然把它演成悲劇。

王世堅26日在政論節目《新聞面對面》中表示，照理說一個政黨要提名縣市首長候選人，這本來是一樁喜劇，結果前幾天朱立倫提名了張善政，竟然把它演成悲劇。從邱奕勝，到立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲，大家一片氣憤，如喪考妣，演成悲劇，這兩天更把它演成鬧劇。

王世堅接著表示，桃園市議會的警衛推拒張善政要送給邱奕勝的端午賀禮，大雨滂沱之中拉來扯去，這能看嗎？邱奕勝也不是省油的燈，他回送張善政茶具和東方美人茶，王世堅甚至解讀，東方美人茶的台語原名叫「膨風茶」，質疑是想藉此告訴張善政，不要太膨風，要有點分寸。

王世堅指出，張善政是理工專業，個別條件看起來是不錯的人才，可是他自以為是菁英，還有自以為是的優越和傲慢。