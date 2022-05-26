選戰將近各政黨動作備受矚目，外界有人點名桃園市長鄭文燦是最佳閣揆候選人，對此鄭文燦回應，防疫跟市政工作是他心中唯一的工作。

鄭文燦說，今天在議會當中他也提出了幾個新的做法，包括要延長遠距教學、幼兒園要發放快篩2支，希望能夠再加強幼兒園綠色通道的醫療照顧，讓家長放心，目前只有想到防疫，沒想到別的。

談及前行政院長張善政今到議會拜會議長邱奕勝，鄭文燦表示，作為候選人廣泛拜訪各方本來就是基本工作，目前民進黨選對會預計6月會對外宣布人選，不會提早但也不會延後。

「一定會推出最好、最強、最適合的人選！」鄭文燦直呼，他相信民主政治也相信市民的選擇，更也相信民進黨有智慧推出最強的候選人，畢竟桃園在改變、在進步，這個進步的成果應該保持下去。

鄭文燦提及任期將屆滿，自己最想看到桃園航空城計畫的重建、招商、基礎工程3項都能在他的任內有最基本的藍圖，打下第1階段的基礎，能夠讓大家安心。軌道建設雖然綠線現在遇到疫情，但是綠線會在時間表裡面完工，其他各線也希望中央能夠在他的任內，包括龜山棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢審完，讓下個市長可以進行工程的動工準備。