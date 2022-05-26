前行政院長張善政獲國民黨徵召引起一片譁然，近期又多次突襲拜會無功而返，26日終於與議長邱奕勝碰面，會談時間僅短短10幾分鐘，不過張直呼「資訊都非常重要、寶貴」，另也向立委呂玉玲喊話，希望她方便時可以碰面。

張善政表示，今天與議長聊了很多層面，了解很多地方情況，雖然時間不長，但資訊都非常重要、寶貴，過一陣子也會約更多議員一起交流。媒體問及邱奕勝是否會全力支持？張善政直呼「這個不用講，一定是這樣」。

張善政說，見上這一面不會很辛苦，先前只是一些溝通沒有做好，跟議長都有持續聯絡，像今天時間就非常剛好，順著就過來拜訪，沒有特別的困難。有人提到今天見到羅智強與邱奕勝是不是比較安心？張回應，原本也沒有說多不安心，就是一步一步走，自然都會水到渠成。

「希望能徵詢呂玉玲的意見！」張善政表示，如果呂玉玲若有機會看到這段話，我要跟她表達我對她在桃園耕耘多年的敬意，希望能徵詢她的意見，會持續的與她聯絡，希望她方便時可以跟我碰面。