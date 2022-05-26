國民黨提名張善政參選桃園市長後，等同參選出局的前台北市議員羅智強，已於日前展開「祈福走桃園傾聽人民苦」行腳活動，位於桃園的疫情關懷中心辦公室則是在昨(25日)開張。他今(26日)更是特別在臉書發文，「謝謝邱奕勝議長親自前來加油打氣」。

羅智強今在臉書談到，謝謝邱奕勝議長親自前來加油打氣，還送上中壢名產「劉媽媽菜包店 」、「三角店菜包 」以及龍潭 「東方美人茶 」，為新開張的「桃園疫情關懷中心」 ，送上祝福 ，「我非常感謝也非常感動」。

另外，羅智強指出，疫情關懷中心是一個實體的辦公室，讓疫情關懷工作除了走路傾聽、社群關心，也有了實體的據點，雖然這樣就會有辦公室、人員的實體開銷，但這也是服務決心的展現，一步一腳印，為桃園服務。他也謝謝徐其萬、梁為超、徐玉樹、舒翠玲、涂權吉、徐功凡議員到場祝福。

此篇貼文曝光不到一天的時間，已有超過百則留言，不少網友紛紛留言表示，「走進基層，貼近民意，永遠都充滿了正能量」、「喜歡這樣相挺和諧的畫面」、「勤走基層，貼近民生，讚」、「真心誠意會感動人的，加油」。